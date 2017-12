Trois entreprises récompensés au concours "Graine de talent"

Dont la régie commerciale d'Info Tours

Chaque année, dans le cadre du salon "Objectif Entreprendre" dédié à la création, la reprise et la transmission d'entreprises, sont remis les prix du concours "Graine de Talent" co-organisé par les trois chambres consulaires : la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre du Commerce et de l'Industrie et la Chambre d'Agriculture. Un concours qui récompense les entreprises nouvellement créées ou reprises.

Remis lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Campus des Métiers à Joué-lès-Tours, les trois prix en lice ont été attribués à :

Marc Gauthier pour son restaurant-bar-épicerie "Le Saint Mandé" basé à Ferrière-Larçon. Il a reçu le prix du « repreneur de l'année ».

l'entreprise Aqua Phyto, spécialisée dans le traitement des eaux à Chinon, qui a reçu le prix de la «création d’emplois».

A Rodolphe Karmazyn pour l'entreprise Happy Média, qui assure notamment la régie commerciale des sites Info Tours et 37 degrés.

Chaque lauréat a reçu un trophée réalisé par Marie-Hélène Metezeau ainsi que 2000 euros de récompenses.