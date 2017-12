Nucléaire : des postes à pourvoir en Indre-et-Loire

Un forum est organisé jeudi à Beaumont-en-Véron.

Le secteur du nucléaire recrute en ce moment du coup l’équipe du Pôle Emploi de Chinon organise, aux côtés de l’association PEREN (Promotion de l’Emploi et des Ressources des Entreprises prestataires du Nucléaire) et EDF, un forum d’information sur les métiers du nucléaire ce jeudi 9 novembre de 13h30 à 17h à la salle polyvalente, rue du Parc, à Beaumont-en-Veron.

"Des employeurs participeront à ce forum afin de rencontrer en direct les demandeurs d’emploi et identifier des candidats potentiels pour rejoindre leurs équipes. Si besoin, certains d’entre eux pourront bénéficier de formations qualifiantes courtes, habilitations nucléaires, nécessaires pour occuper leurs nouvelles fonctions" explique Pôle Emploi.

Parmi les employeurs, et organismes présents: Crit, Manpower, Onet Technologies, Proman, Dlsi, Adecco, Eurovia, Foure lagadec, Apave, Engie Ineo, Greta Mti77, Ortec Engineering, Fives Nordon, Dalkia, Onet technologies, Asco, Lassarat, Samsic SAS II, Randstad Saumur, Polinorsud, etc.

De nombreux postes sont à pourvoir dans ce secteur d’activité: échafaudeur calorifugeurs, monteur ajusteur de systèmes mécaniques, agent de logistique nucléaire, magasinier, échafaudeur, tuyauteur en milieu nucléaire, chaudronnier soudeur, soudeur, mécanicien sur machines tournantes, calorifugeur, peintre, technicien en contrôles et examens non destructifs, technicien en radioprotection, mécanicien robinetier, électricien, technicien en génie civile, automaticien-instrumentiste, etc.