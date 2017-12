Toujours plus de missions d'intérim en Indre-et-Loire

Il y avait des besoins importants en juillet.

C'est une bonne nouvelle pour l'emploi, même si ce ne sont que des postes temporaires : une fois de plus le nombre de postes proposés en intérim a progressé en juillet en Indre-et-Loire. Selon le baromètre de Prism'Emploi, la hausse est de 20,1% dans le département, soit le chiffre le plus important de la région (+19,8% dans le Loiret). La moyenne en Centre-Val de Loire est de +12,3% en juillet, par rapport à juillet 2016.

Dans le détail, ce sont les transports et les services où le nombre de missions à proposer augmente le plus en ce moment devant le commerce, l'industrie et le BTP. Les principaux besoins des entreprises : des cadres (+17,9%), des employés (+13,2%) et des ouvriers (+11%). Cela dit, plus d'un intérimaire sur deux de la région est un ouvrier non qualifié et c'est surtout l'industrie qui recrute avec plus de la moitié des missions proposées.

Enfin, depuis le début de l'année, le nombre de missions en intérim a progressé de 10% en Centre-Val de Loire, moins qu'en Bretagne ou en Occitanie mais plus qu'en Île de France.