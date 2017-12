Le Laboratoire des Applications Numériques recherche un(e) technicien(ne)

Le poste est basé à Tauxigny au sud de Tours.

Le LAN, Laboratoire des Applications Numériques, filiale du groupe HF Compagny, est un laboratoire de certification indépendant. Il est destiné à tester et à valider de manière pointue les équipements actifs des réseaux d’accès filaires (DSL, fibre optique G-PON), de diffusion dans l’habitat (en particulier CPL haut et très-haut débits), et des réseaux électriques communicants (smartgrids CPL-G3).



Dans le cadre du développement de son activité, le LAN recherche un technicien de test électronique / télécom (h/f)



Rattaché(e) au Directeur Technique, vous viendrez renforcer l’équipe technique et serez amené à travailler sur l’ensemble des pôles d’activité du LAN, comme support technique au cours de prestations clients ou lors de développements internes pour la mise au point de nouveaux bancs de tests ou la maintenance de bancs existants. Vous aurez en charge la préparation et l’exécution de tests sur des produits télécom, ainsi que les aspects logistiques associés, comme l’enregistrement et le suivi des échantillons communiqués par nos clients. Vous assurerez également le suivi de la métrologie et la relation fournisseur lors de l’envoi des matériels du LAN en calibrage.



Vous aurez pour principales missions :



Préparer (y compris les tâches logistiques) et configurer des tests,

Mettre en œuvre et exécuter des tests,

Participer à l’extraction informatique et à la mise en forme des résultats de tests,

Rédiger des rapports de tests,

Participer à la construction et au développement de bancs de tests, notamment pour la mise en place de l’infrastructure électrique et connectique des bancs, et pour la réalisation de petites pièces électroniques,

Calibrer et vérifier les équipements de tests,

Assurer un support technique aux clients du LAN.



Votre profil :



De formation technicien ou équivalente avec une première expérience réussie, vous avez de bonnes connaissances en électricité et en électronique.

Vous êtes idéalement habilité électrique pour pouvoir intervenir sur une installation basse-tension.

Vous savez utiliser des instruments de mesures et avez déjà une expérience en mesures physiques.

Votre polyvalence et votre rigueur seront essentielles à la pleine réussite de votre poste.

Votre engagement, votre aptitude à travailler en équipe et de façon autonome, votre attitude constructive vous permettront la meilleure intégration au sein de l’équipe.



Les détails du poste :



Poste à pourvoir dès maintenant en Contrat à Durée Indéterminée.

Poste basé à Tauxigny, à proximité de Tours (37).

Rémunération à négocier selon profil et expérience.



Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature à Thierry Doligez - LAN, thierry.doligez@lanpark.eu