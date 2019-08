Un nouveau festival de l’humour en préparation à L’Espace Malraux

Il se déroulera sur 3 jours à l’automne 2020

La présentation est pour le moment encore succincte, mais l’officialisation est bien réelle. L’an prochain, L’Espace Malraux et AZ Prod lanceront la première édition de « Blagues [A Part] », le festival de l’humour créé conjointement par les deux structures.

Ce dernier se déroulera du 15 au 17 octobre 2020 au sein de la salle jocondienne. Les artistes se produiront sur les trois scènes disponibles : la salle Plisson, le hall et l’auditorium bien sûr.

« Nous avions en tête un projet autour de l’humour et nous avons de bonnes relations avec l’Espace Malraux » explique Julien Lavergne d’AZ Prod. La société tourangelle programme par ailleurs régulièrement des humoristes dans les salles du département et notamment à Malraux. Cet événement serait donc une suite logique. Pour Julien Lavergne : « Il y a de plus en plus d’humoristes et d’événements autour de l’humour, Tours n’avait pas encore son festival, hormis les Devos de l’Humour qui sont plus sur une couverture rurale. »

Et aussi sur une forme d’humour plus classique. Car « Blagues [A Part] » se voudra multiple dans son approche poursuit de son côté Marie Hindy la programmatrice de l’Espace Malraux. « C’est une thématique qui peut se développer à travers plusieurs disciplines. La ligne artistique sera large » explique-t-elle en citant entre autres les youtubeurs.

Parmi les deux premiers noms annoncés pour cette première édition : Pablo Mira, chroniqueur sur France Inter et dans l’émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC, mais aussi un cabaret géant autour du tourangeau Arnaud Aymard et de son personnage "L'Oiseau Bleu" (en photo). Pas de doute, le rire risque d’être au rendez-vous.

MG