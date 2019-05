Autrement Dit : un festival autour du handicap

Un très bel événement

La semaine dernière, le Nouvel Atrium de Saint-Avertin avait revêtu ses allures de dance-floor. La raison ? La tenue du before du festival Autrement Dit. Une soirée qui a donné le LA de cette deuxième édition, avec une soirée DJ et un public nombreux et multiple dans la salle.

Le festival « Autrement Dit » c'est plus qu'un simple festival en effet, mais un événement autant social que culturel puisqu'il est pensé comme un événement autour du handicap et de l'accessibilité pour toutes et tous, avec un accueil et des aménagements pour personnes à mobilité réduite, la traduction des spectacles en langue de signes, des sacs à dos vibrants, des espaces dédiés et des accès facilités...

Un festival qui se tiendra les 1er et 02 juin prochains à l'Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire. Après une première édition réussie à Luynes et qui avait attiré 5000 personnes en 2017, les organisateurs remettent donc ça en voyant les choses encore en plus grand mais toujours avec l'idée de créer des situations de rencontres et de collaborations entre des personnes porteuses de handicap et d’autres qui ne le sont pas.

En clair de mettre en avant et promouvoir l'inclusion et l'universalité sous toutes leurs formes autour d'un bel événement culturel.

Au programme, de multiples concerts dont ceux de Lofofora, Collectif 13 (composé de Tryo, La Rue Kétanou, Massilia Sound System, Le Pied de la Pompe...), Michel Jonacz, Percujam, Jekyl Wood, ZBMF, Kalune... mais aussi des spectacles ou encore une conférence de Philippe Croizon. Sur le site (espace village), il y a aura également de multiples activités autour de l'accessibilité comme un espace multisensoriel, des espaces de sensibilisation aux handicaps...

Tarif : 16 euros par jour – 26 euros le pass 2 jours. Tous renseignements ici

Les photos du before au Nouvel Atrium par Claire Vinson