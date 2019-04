L'art s'expose en très grand à XL Art

Le reportage photos d'Info Tours

Il y avait une nouvelle fois beaucoup de monde, certainement plus de 10 000 personnes, à l'Espace Nobuyoshi à Saint Antoine du Rocher pour la Biennale d'art contemporain XL Art. Cet événement, lancé en 2010, s'est fait une place depuis, accueillant de plus en plus de monde à chaque édition. Il faut dire que le cadre, pour commencer, le très beau domaine de "La Mulonnière" est un lieu idéal pour mettre en avant l'art dans toute sa grandeur. L'idée de la biennale est en effet de proposer des Grands Formats (Peinture, Sculpture, Photographie, Design, Art Plastique, Land’Art, Illustration, ...) dans un site majestueux et grandiose.

A XL Art, l’architecture se mêle à la nature et offre un moment féerique avec différents espaces d’exposition en intérieur ou en extérieur. Cette année encore, ils étaient plus de 70 artistes locaux, nationaux ou internationaux à exposer et être venus rendre hommage à Dominique Beauchesne, le maître des lieux, connu également comme fleuriste rue Courteline à Tours et décédé en fin d'année dernière.

Le reportage photos d'Annie et Laurent Depeigne :