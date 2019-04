"Ma Cité Va Dubber" : Une 4e édition qui s'annonce riche et intense

Pendant une dizaine de jours, Tours va vibrer au rythme du dub.

Pour la 4e année consécutive, le label ODG Prog et l'association Unity Vibes se réunissent pour organiser « Ma Cité Va Dubber », un festival 100% consacré à la scène et au au mouvement dub. Pendant une dizaine de jours, ce festival original va faire vibrer plusieurs lieux tourangeaux.

Le coup d'envoi a lieu ce samedi 20 avril au parc Sainte-Radegonde. A partir de 14h et jusqu'à 20h, « Ma Cité Va Dubber » investit le chouette parc des bords de Loire et propose une après midi entre roots & culture et modern dub avec la venue de deux sound system, les Nantais de Musically Mad et Dub Livity. L'entrée est à prix libre et il y aura de la restauration et buvette sur place.

Pour la suite, ce sera du côté du Citizen qu'il faudra aller jeudi 25 avril avec une soirée (à partir de 21h) consacrée à la scène dub electro française. Le festival s'installera également à la Ressourcerie La Charpentière samedi 27 avril avec un troc aux vinyles et Hifi pendant lequel des outils pour réparer son matériel hi-fi seront mis à disposition (entre 14h et 18h). Le soir au même endroit, c'est une soirée open-platines & mic qui sera proposé au 3e étage, dans les locaux de La Petite Filature. A noter que pendant cette soirée, la nourriture et les jus de fruits seront vendus à prix libre et au profit de l'association Utopia 56.

Outre la musique, l'idée du festival est ainsi de défendre certaines valeurs. Cela se matérialisera également par une soupe system dans les jardins de la Préfecture mercredi 1er mai (de 12h à 19h), sur le modèle des disco-soupes, sur fond de musique avec Dub Action, Unity Vibes Hifi, Wise Garden, Art-X ou encore Coco Link.

Enfin dernier temps de cette 4e édition, jeudi 02 mai au Grand Cagibi, sur l'île Aucard, avec une conférence de Sir James sur les racines de la culture reggae.

Le Programme complet de Ma Cité Va Dubber Vol.4

Samedi 20 avril - de 14h à 20h

SOUND SYSTEM MEETING EN PLEIN AIR

Musically Mad Sound System

Dub Livity Sound System

Prix Libre / Parc Ste Radegonde - Tours

_______

Jeudi 25 avril - de 21h à 02h

Gary Clunk + ODGProd Dj set

Gratuit / Le Citizen Bar

14-16 rue de la Longue Echelle - Tours

_________

Samedi 27 avril - de 14h à 18h

TROC AUX DISQUES & HI-FI

Gratuit / Ressourcerie La Charpentière

2 bis rue Marcel Dassault, 37000 Tours

&

Samedi 27 Avril à partir de 18h

OPEN PLATINES & MIC

Prix libre / La Petite Filature

2 bis rue Marcel Dassault, 37000 Tours

________

Mercredi 1er mai - de 12h à 19h

SOUPE SYSTEM

Dub Action & Unity Vibes Hi-Fi

Gratuit / Jardin de la préfecture - Tours

_________

Jeudi 2 mai - à partir de 19h

CONFERENCE & SELECTION

Sir James (from DJ Akademy Sound System)

Prix libre / Le Grand Cagibi

9 allée de la Fauvette - Tours