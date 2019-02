L'Italie à l'honneur avec "Viva Il Cinema"

La 6e édition du festival débute le 27 février.

Chaque année, à l'approche du printemps, Viva Il Cinema, le festival consacré aux films italiens, revient en Touraine en amenant avec lui un peu de chaleur venue de l'Italie voisine. Un rendez-vous devenu incontournable pour les cinéphiles.

Depuis 2014 et sa création, "Viva Il Cinema" a su se faire une place de choix dans l'agenda culturel tourangeau (pas moins de 7500 spectateurs l'an dernier) grâce notamment à une programmation de qualité. Et cette 6e édition de cet événement consacré au cinéma contemporain transalpin ne devrait pas faire exception à la règle.

Un événement qui entend montrer les liens entre la Touraine et l'Italie, ce qui prend d'autant plus de sens en cette année 2019 labelisée par la Région comme celle du "500e anniversaire de la Renaissance" nous dit-on, mais surtout qui entend mettre à l'honneur les nouveaux talents qui feront le cinéma italien de demain.

Cela sera plus particulièrement le cas pour les films en compétition, avec deux récompenses possibles : le "Prix de la Ville de Tours" et le "Prix Public Jeune". Une compétition réservée aux réalisateurs présentant leurs premiers ou seconds films. Ils sont cinq cette année à avoir été sélectionnés : Ciro D’Emilio pour « A l’improviste » (Un giorno all’improvviso), Laura Luchetti pour « Fiore gemello » (Fleur double), Emanuele Scaringi avec « La Prophétie du tatou » (La profezia dell’armadillo), Duccio Chiarini qui présentera « L’Invité » (L’ospite) et Alberto Fasulo pour « Menocchio ».

A côté de la compétition officielle,"Viva Il Cinéma" mettre en avant des films inédits en France, qu'ils soient de fiction ou documentaires et qui racontent à leur façon l'Italie. Des invités seront également à l'instar de Pupi Avati, ou de Roberto Ando. Chacun présentera plusieurs de ses films.

Rendez-vous du 27 février au 03 mars à la Salle Thélème de l'Université (site des Tanneurs), aux cinémas Studio ou au CGR de Tours-Centre qui accueillent l'événement. Comptez 7 euros par séance ou 25 euros le pass 5 entrées. Toutes les informations utiles sur www.viva-il-cinema.com