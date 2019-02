5 bonnes raisons de fêter les 5 ans des Ilots Electroniques

Du 14 au 16 mars prochains.

Les Ilots Electroniques célèbrent leurs 5 ans du 14 au 16 mars. 3 jours pour un anniversaire qui s'annonce copieux. Voici 5 bonnes raisons de ne pas le manquer.

1/ Parce que les Ilots tout simplement

Commençons par le début, la première raison tient dans la question. Avec les Ilots Electroniques on n'est jamais déçus. Depuis leur lancement en 2014 au feu Projet 244, les Ilots ont depuis su capter un public fidèle et nombreux, grâce à un concept qui tient avant tout sur la convivialité mais aussi l'occupation de lieux atypiques que ce soit lors des éditions "open air" ou en "indoor" comme ici.

2/ Pour le Point Haut

Une édition indoor qui se déroulera au Point Haut pour deux soirées qui s'annoncent intenses. Un lieu que les Ilots avaient déjà investi pour leurs 4 ans mais dans lequel ils reviennent en voyant encore plus grand, puisqu'il y aura deux scènes et une scénographie et décoration spéciales nous promet-on.

(c) Arya

3/ Pour la programmation

Pour cet anniversaire, au niveau de la programmation aussi on a vu grand. Citons notamment le Lyonnais Folamour et sa house, Benjamin Damage ou encore le britannique Tommy Four Seven ou encore Umwelt.

4/ Parce que les Ilots c'est cool !

SI tu veux de la coolitude, il faudra passer par les Ilots entre le 14 et le 16 mars. Outre les deux soirées au Point Haut, le Warm-Up qui se tiendra le jeudi au Prieuré de Saint-Cosme (avec Rubin Steiner et Ludo des Jeunes) devrait également valoir le détour. Puis au Point Haut, outre les DJ's qui ambianceront le public, il y aura également La Charcuterie Musicale ou encore les Soeurs Malsaines qui s'amuseront avec les spectateurs.

5/ Parce qu'il y a aussi des bons produits.

Foodtrucks, bières locales, pour tenir tout le week-end, il faudra forcément s'aider de produits de qualité. Cela tombe bien, là encore les Ilots se montrent à la hauteur en travaillant avec des partenaires reconnus.