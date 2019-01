Ballan Chante bis

Une belle soirée avec 3 concerts.

Pour la deuxième édition de Ballan chante, Chapau Prog avait invité Coffees and Cigarettes, ce groupe poitevin composé de Renaud à la guitare et Anna au violon vont nous entrainer dans leur univers où se mêlent un subtil mélange de son et de vidéo. Ce groupe évolue entre le rock, hiphop et chanson française. La maitrise d’Anna au violon est bluffante et rehausse sans nul doute le voyage dans le temps, au milieu du Londres de Jack l’éventreur ou des rues de New York.

Pour la deuxième partie, c’est Ziako qui va prendre lui aussi le public par la main et l’emmener sur les routes où se croisent Corto Maltese mais aussi l’irascible Mamie Gisèle.... Rythmé par le son d’une guitare teinté d’influences sud américaines il n’hésitera pas de se lancer également avec un yukulélé pour continuer son périple et nous faire partager ses voyages, ses craintes mais aussi l’amour, jusqu'à descendre dans la salle pour la grande joie du public hélas peu nombreux : Environ 140 personnes dont une cinquantaine debout devant la scène.

Pour terminer cette soirée, le groupe SKAWAX, venu de Blois avec ses 7 musiciens a pris possession de la scène avec son style qui lui est propre, mélangeant le ska, le reggae et le rock, avec des textes engagés et des refrains entrainants.

Prochain rendez-vous Chapau Prog, le 23 février pour un concert de Blankass avec en première partie Monsieur Dame.

Roger Pichot