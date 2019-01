On a testé ICE, la nouvelle salle premium du Mega CGR des deux Lions

Une Mega affaire ?

Le chanteur s’avance et sous les applaudissements du public. Les bruits de guitare se font sentir puis vient le chant. Puis les jeux de lumière se réverbèrent dans toute la salle. Le rendu donne l’impression d’être immergé dans le dernier concert d’Imagine Dragon. Perdu. Il s’agit d’un film retransmis dans la salle ICE du Mega CGR des 2 lions. Son but ? Vous immerger davantage dans l’action avec une formule premium. Paris réussi ?

Issu d’un projet qui a plus de 4 ans à être mise en œuvre, ICE fait partie de la stratégie du groupe Mega CGR d’aller au-delà du simple écran. La salle compte sur des services particuliers ainsi que des sièges en simili cuir rétractable à l’envie. L’espacement entre eux a également été revu en atteignant une longueur de 180 cm pour un nombre de 166 places. Les personnes de grandes tailles ne pourront plus se plaindre ! Pour les affamés (ou assoiffés c’est selon l’envie) un bar directement intégré dans la salle permettra de se réapprovisionner sans avoir besoin de sortir de la salle.

Mais le cinéma c’est aussi un écran. À ce titre, la salle a pour ambition de compiler toutes les dernières technologies dans le domaine ainsi que des créations maison. Comprenez par là qu’en plus du son Dolby Atmos dernier cri, de la 3D et d’une résolution en 4K, la salle sera équipée d’une conception maison appelé Lightvibes. Il s’agit d’une multitude d’écrans verticaux disposés le long de la salle qui diffuse des images pour accompagner l’écran principal. Si ces derniers semblent efficaces lors de courte démonstration, la lumière qui s’en dégage peut parfois s’avérer déroutante. Lorsque celle-ci se réverbère, on entrevoit une partie du public qu’on a tendance à oublier dans des salles obscures traditionnelles. Rien de rédhibitoire mais cela peut s’avérer déconcertant. Il reste que les technologies présentées peuvent déjà se trouver dans d’autres salles. Cependant, l’aspect all-inclusive pourra faire le bonheur des personnes désireuses de retrouver le plus de services présents.

Avec cette salle, le groupe méga CGR compte bien prouver qu’il reste un acteur majeur du grand écran à Tours. Et ce, malgré l’ouverture récente du complexe Ciné-Loire. Il faudra compter sur une place plein tarif à 16€ au lieu de 10,50€ pour une place classique. Un prix pas adapté à toutes les bourses mais qui varie en fonction de la journée. Il en reviendra à 8€ les séances du matin et pour les enfants de moins de 16 ans ainsi que 12€ la semaine avant 19h. Avec ICE, le MEGA CGR compte continuer à renforcer sa capacité d’attraction. Il reste à savoir si le public sera au rendez-vous. Affaire à suivre dans les prochaines semaines.

Damien LOHOU