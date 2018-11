La Compagnie Off en a fait voir de toutes les couleurs

Les photos d'Info Tours

Samedi soir, la Compagnie Off organisait une soirée "Back from Burning Man" au Point Haut. L'occasion pour la compagnie de partager avec le public tourangeau son expérience au Burning Man auquel elle était présente pour la première fois. Le public (nombreux) présent à notamment pu admirer les fameuses "Color Wheels - Led Generation", le spectacle que la Compagnie Off a joué aux Etats-Unis.

Les photos de Claire Vinson :