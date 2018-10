Reprise des catchs Impro à Chambray-lès-Tours.

Par la Cie La Clef

Dans une salle pleine à craquer et impatiente de voir en découdre les 2 équipes de catcheurs composées des D943 alias Sylvain Galène, Antoine Miglioretti et les fifty-fifty alias Sonia Fernandez-Velasco et Aurélia Hascoat le tout arbitré par Ingrida Von Mer, qui n’est autre que Valérie Lesage.

Si le déroulement des reprises se fait sans surprise, avec les habituels débordements de part et d’autre, il faut souligner le talent des deux équipes et la souplesse de Sylvain Galène.

Comme d’habitude, l’arbitre c'est fait copieusement hué par le public et pour une fois les catcheurs l’ont obligé à monter sur le ring pour terminer une reprise et là sous les applaudissements du public.

Au terme de deux rounds, l’équipe des D943 a remporté ce premier match.

Cette première représentation de la saison augure de manière alléchante le festival Fil Good du 16 au 18 novembre dans cette même salle.

Roger Pichot