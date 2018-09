Le festival Concerts d'Automne revient pour sa troisième édition du 12 au 28 octobre

Trois beaux week-ends de musique.

Après deux belles éditions, ponctuées par un taux de remplissage de 93% selon les organisateurs, le festival tourangeau Concerts d'Automne, porté par Alessandro di Profio, s'est fait une place dans les événements culturels en peu de temps, à Tours, mais aussi dans le monde des musiques anciennes et baroques.

Un événement placé sur la liste d'agences spécialisées dans la culture qui ont ciblé l'événement pour les noms qu'il reçoit. Cette année citons la mezzo-soprano suédoise Ann Hallenberg qui accompagné de l'ensemble Il Pomo d'Oro proposera une reconstitution du carnaval de Venise de 1729 au cours duquel les plus grandes vedettes de l'opéra de l'époque s'étaient livrées à une compétition acharnée.

Ce temps fort d'ouverture (vendredi 12 octobre à 20h au Grand Théâtre) donnera le coup d'envoi de trois week-ends qui conduiront le public au Grand Théâtre, à l'église Saint-Julien ou encore à l'église Notre-Dame-la-Riche pour neuf concerts de grand niveau. « Chaque année l'idée est que le public puisse retrouver des grands noms, forte ouverture à l'internationale, mais aussi les ensembles tourangeaux » rappelle Alessandro di Profio. Cette année ce sera encore le cas avec Consonance, Jacques Moderne et Diabolus in Musica.

Des apartés à découvrir...

« Ce qui est important c'est l'intimité entre le programme et le lieu, il faut trouver une connexion, tout ne peut pas se jouer partout et cela au-delà de la question de la jauge. » poursuit le directeur artistique du festival qui aime croiser les répertoires et les époques comme en témoigne le troisième week-end consacré aux « splendeurs baroques entre Ancien et Nouveau Monde ».

Le festival Concerts d'Automne poursuit également sa volonté d'imprégner l'ensemble du territoire en proposant au sein des « apartés », un cycle tremplin en partenariat avec le Conservatoire de Tours. Samedis 13, 20 et 27 octobre, il y aura ainsi deux concerts gratuits à l'Hôtel Gouin (15h et 16h) par des jeunes talents issus du Conservatoire.

Autre nouveauté, ce sont 3 master classes qui seront proposées cette année avec Vivica Genaux, Rinaldo Alessandrini et Joël Subuhiette. (en partenariat avec Cépavroi).

