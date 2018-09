Venez voir la ville différemment !

C’est ce que propose dès maintenant la bibliothèque municipale de Tours dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Deux installations ont déjà pris place au 5e étage du bâtiment depuis le mardi 4 septembre. « Vu d’ici… » et « Vues d’hier » sont des dispositifs qui permettent de faire voyager le visiteur dans l’espace et le temps. Toujours sous l’initiative de François Joly, photographe au service patrimoine, et Philippe Avenet, gardien de la bibliothèque, ces installations reviennent après une mise en place en 1993 et en 2006.



La visite commence par la pièce appelée : « Vu d’ici » où le visiteur est plongé dans le noir complet. Il faut quelques instants pour que l’oeil s’habitue à l’obscurité et découvre ainsi la ville sous un autre angle. L’occasion pour François Joly d’expliquer le principe et l’histoire de la chambre noire. « Là c’est une image, j’ai envie de dire... écologique ! Il n’y a rien, pas de lentille, pas de traitement, pas de Photoshop. C’est du direct mais c’est fascinant ! » explique François Joly.



La visite continue sur le belvédère du 5e étage avec sa vue imprenable sur la ville. « Vues d’hier » proposent ici de redécouvrir des points de vue de Tours à travers des reproductions de gravures, dessins et photographies du XVIIe au XXe siècle.



Ces deux installations sont ouvertes de 14h à 17h30 jusqu’au dimanche 16 septembre, à l’exception des lundis, des jeudis et du dimanche 9. La visite se fait uniquement sur réservation et dure entre 30 et 45 minutes. Réservations au 02 47 31 07 21.