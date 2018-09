Résidence intensive pour "Les Dents du Peigne"

La nouvelle pièce de la Tite Compagnie sera présentée officiellement en février 2019...

Deuxième sortie de résidence pour les protagonistes de la nouvelle pièce de Stéphane Titeca, « Les Dents du peigne ». La semaine dernière, la Tite Compagnie était sur la scène de l’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire pour peaufiner cette création qui verra officiellement le jour le 1er février 2019 à Chambray-lès-Tours sur la scène de la salle Yves Renault.

Cette pièce regroupe comme acteurs, Cécile Oquendo, Alain Leclerc, Marc Van Weymeersch, Valérie Lesage à la mise en scène, Guillaume Druel à la composition musicale. Tous on pu découvrir les décors de Danièle Marchal et la création lumière de Léa Carabelle.

Une résidence intensive conclue par une présentation publique devant une soixantaine de personnes du premier tableau et du second tableau (uniquement en voix off).

Les premières impressions sont que cette pièce en devenir sera très certainement un grand moment scénique de l’année 2019, pleine de symboles sur les relations entre bourreau et victime.

À l'issue de cette présentation, la parole a été donnée aux spectateurs qui pour la plupart ont relevé le côté ambigu des rôles et la personnalité des personnages, que le metteur en scène a bien voulu expliquer sans dévoiler l’évolution de la pièce au fur et à mesure des autres résidences. Une chose est certaine tout le monde s’accorde pour être impatient de connaître la suite.

Roger Pichot

