9000 spectateurs pour le festival des Kampagn'arts

Une belle réussite pour cette 12e édition.

Le festival des Kampagn'arts qui se déroule chaque année à Saint-Paterne Racan a connu une belle 12e édition le week-end dernier. Entre une programmation intéressante (Mome, les Tambours du Bronx, Féfé...) et un soleil radieux, il n'en fallait pas plus pour que le public se déplace en masse sur ce festival réputé pour sa bonne ambiance et son esthétique toujours léchée.

9000 spectateurs s'y sont déplacés au total. Une belle réussite pour cet événement qui défend le partage de la culture dans les territoires ruraux.

Une édition à revivre avec les images de Léa Peruchon :