Le Potager Electronique c'est ce week-end à la Gloriette

Le festival traverse des difficultés financières et fait cette année la part belle aux artistes locaux.

La onzième édition du Potager Electronique a lieu ce week-end (23 et 24 juin) au parc de la Gloriette à Tours. Au programme, principalement de la musique avec des artistes locaux (mais non moins excellents) et le chanteur parisien Yan Wagner.

L'évenement est entièrement gratuit, son économie est basée sur sa buvette. Après avoir traversé deux éditions difficiles pour cause de météo catastrophique, le festival revient à sa formule initiale : une soirée et un après-midi de concerts et cette fois, promis, il va faire beau.

Vous pouvez réserver en avance des « pious » (la monnaie du festival) et ainsi gagner deux euros sur ce lien. N'hésitez pas à soutenir financièrement l'événement en donnant à cette adresse.

Plus d'informations sur l'association dans cet article de 37 degrés : https://bit.ly/2MIyJ2v

Programme :

Samedi 23 juin 2018 - 16H / 2H

YAN WAGNER / Paris Pop électronique

https://soundcloud.com/yanwagnersyrup

LES SCOUTS DU BOEUF A 1000 PATTES / Tours Chorale participative et décalée

https://compagnielezebre.wordpress.com/les-scouts/

LVOE / Tours Psychbeatrock

https://soundcloud.com/lvoelvoe

KID AMONG GIANTS / Tours Indie pop/lofi/dream pop

https://kidamonggiants.bandcamp.com/

PÉROKÉ / Tours Electropical

https://peroke.bandcamp.com/releases

Dimanche 24 juin 2018 - 11H / 18H



TOUKAN TOUKAN / Tours Pop Electro Exotic

https://soundcloud.com/toukan-toukan

MAASS / Tours Musique électronique

https://www.youtube.com/c/StephenbesseFrMAASS



Buvette et restauration sur place





Photo de couverture : Arnaud Deroubaix