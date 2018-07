Notre sélection pour la fête de la musique à Tours

Que faut-il voir ce jeudi 21 juin ?

Tours et la Touraine vont entrer en effervescence en cette journée du 21 juin, la plus longue de l'année et qui s'annonce particulièrement ensoleillée. Parmi tous les concerts programmés dans le département, impossible de tout voir et difficile de faire des choix ! La rédaction d'Info Tours a tenté de dresser un programme...





• Parvis de la Fac des Tanneurs, 14h/00h - Event : https://goo.gl/kGfYmg

Dubstep, trap, drum & bass, bass house... Les fans des musiques électroniques qui tabassent peuvent remercier les associations Oh Mega et Projet Alpha qui vont envoyer pendant pas moins de dix heures ! Elles seront également à l'Hurricane Pub de 20h à 4h. Au total c'est plus d'une quinzaine d'artistes qui se produiront sur ces deux scènes. Avis aux plus téméraires de les suivre pendant ces 10 heures !

• Bar le KAA, 18h/04h - Event : https://goo.gl/jXcD8d

À deux pas du parvis des tanneurs, on trouvera la scène du Kaa gérée en partenariat avec Lord Magazine et Les Îlots Électroniques. Vous pourrez y danser jusqu'à minuit à l'extérieur du bar et jusqu'à 4 heures à l'intérieur. Au programme : du rap avec des membres du crew Châteaunoir ou de Lord Magazine et de la musique électronique avec Arno N'Joy, GL8 et Belinda Mnesie DJ. Un coin idéal pour découvrir certains fers de lance de l'underground tourangeau.

• Place Plumereau - 19h - Event : https://goo.gl/33jnEB

Pour commencer plus en douceur, retrouvez le groupe de « cold folk »GraNDE qui attire beaucoup l'attention au niveau local depuis quelques mois. Ils se produiront place plumereau avec Mallorinn (chanson), Duchesses (quatuor vocal féminin), N'tsoa (world music) et Kenji Funasaki (électro). La programmation a été choisi par l'association Les hommes verts qui organise son festival gratuit ce week-end. A ne pas en douter, la place plumereau sera un spot sûr pour toute la soirée !

• MAME, boulevard Preuilly – 18h/00h - Event : https://goo.gl/PKu98b

Devant l'élegant batiment on trouvera du rap dès 18h avec le groupe Les Opposés Satyres. Plus tard dans la soirée, ce sera de la house ou de la techno mélangée à des arts graphiques (graffitis et Vjing). La place Mame devrait prendre de belles couleurs !

• L'heure Tranquille - 19h00 - Event : https://goo.gl/hvbB8g

Le groupe de musique brésilienne Pica Pao sera au concert face à la fontaine de l'Heure Tranquille dans le cadre des « Terrasses en concert ». Une occasion de commencer cette longue nuit de fête en douceur, tout en dégustant un excellent burger au café Marcel.

• The Pale, rue Colbert - 21h00 - Event : https://goo.gl/RLRSaR

White Dust et A war Heroes – A tribute to Jimi Hendrix sont deux groupes faisant guitariste et batteur communs. Ces excellents musiciens embarquent leur public dans des envolées psychédéliques intenses et jouissives. Les groupes sont des habitués du Pale dans lequel ils ont déjà donné des concerts déments. Un rendez-vous immanquable pour les fans de rock vintage.

• Meltdown Tours, rue de la Longue Échelle – 21h30 - Event : https://goo.gl/PtPktz

Pour les plus joueurs, le groupe Retrowarriorkult donnera un concert au bar eSport le Meltdown. Les musiciens ne se prennent pas au sérieux. Ils se sont spécialisés dans le retrogamming. Voyez vous-même avec leur reprise du générique de Pokémon !

• Place Châteauneuf – 21h30

The Samaritans est un groupe à voir en live. Leur mélange de rock et d'electro/disco combiné à leur énergie fait des ravages sur scène. Ils joueront avec Marvéloce (pop) et Driss (dj). Des concerts pour danser !





• Place de la monnaie – 22h30 - Event : https://goo.gl/yaFM71

Après Tiâa (21h15), Vieux Speedouc (20h00) et Mieux seuls (18h45), le groupe de soul/funk Revivor, particulièrement génial en live, sera produira place de la monnaie. Leur groove est irrésistible !

• The Winchester, rue du commerce – 00h - Event : https://goo.gl/m2UQmY

Pour continuer la fête toute la nuit, le collectif Around the clock organise sa « Parade Nuptiale » au club the Winchester. Vous pourrez y danser sur leur musique house jusqu'à 6 heures du matin.

N'oubliez pas aussi que nos amis de l'agenda culturel Prog! sortent un hors série spécial avec le programme des concerts à Tours... Toutes les infos sur leur site leprog.com

Bonne fête de la musique !