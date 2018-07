Une belle fin de saison en deux temps à l'Opéra de Tours

L’opéra de Tours a donné ses dernières représentations de la saison avec deux opéras.

Le premier, Mozart & Salieri, opéra en un acte et deux scènes de Nikolaï Rimski-Korsakov sur un livret d’Alexandre Pouchkine retrace le face à face des deux musiciens, l’élève et le maître avec toute la force et la hargne de Salieri pour son élève plus doué que lui et qui se termine par l’empoisonnement présumé de Mozart par Salieri. Une pièce jouée magistralement par Mischa Schelomianski et Mozart par le ténor Irakli Murjikneli qui lui donne toute sa fantaisie et presque folie.

Le deuxième, Iolanta, opéra en un acte de Piotr Tchaikovsky raconte l’histoire de la fille du roi René de Provence Iolanta, jouée par Maria Bochmanova née aveugle qui vit recluse et ignorante de sa condition. Mais la jeune femme, après avoir rencontré le noble Vaudremont va retrouver la vue grâce à l’intervention du Docteur Ibn-Hakia joué par Aram Ohanian.



Pour cette dernière production, l’opéra a encore frappé très fort avec ces deux opéras et surtout les artistes interprétant les protagonistes ; En plus de ceux déjà cités dans l’article il faut ajouter Javid Samadov, Elise Duclos, Andréa Jiménez, Germain Bardot, Serguei Afonin, Avec l’orchestre symphonique de la région centre-Val de Loire/Tours sous la direction de Vladislav Karlin une mise en scène de Dieter Kaegi, Décors et costumes Francis O’Connor et les lumières de Mario Bösemann.

Roger Pichot

L'info en plus :

A noter que pendant la générale des deux derniers opéras de la saison,l’Opéra de Tours a testé une évacuation de la salle. Les spectateurs avertis avant que ne débute le spectacle, ont tous évacué la salle sans précipitation, y compris les artistes qui se sont retrouvés dehors, ce qui a donné lieu à de très nombreux selfies. Au bout d’un quart d’heure les spectateurs ont pu rejoindre leur place et assister à la représentation du deuxième Opéra Iolanta.

Ces exercices d’évacuation doivent avoir lieu tous les ans, afin que les services de secours se familiarisent à une éventuelle alerte.