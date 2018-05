François Xavier Demaison : un showman à la parenthèse.

Le reportage d'Info Tours

Devant une salle pleine à craquer, François Xavier Demaison rentre sur scène pour plus d’une 1H30 de spectacle. Les spectateurs tous acquis déjà à son humour n’ont pas étaient déçus, il va enchainer avec des sketchs déjà bien rodés comme le duché avec les supins (traduction : la douche avec les copains) ou bien, son père que sa mère a converti au bio et qui fume des joints à la ciboulette. Comédien génial, entre sketch et stand-up, il crée une complicité avec son public qui en redemande. Toujours drôle, jamais vulgaire, Il incarne une galerie de personnages toujours très étonnants. Au terme des 1h30, on se dit qu’il a bien fait de quitter le monde de la finance qui ne fait par rire, pour ce métier d’amuseur qui nous fait oublier la morosité ambiante dans le monde.

Roger Pichot