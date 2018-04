Terres du Son 2018 : la prog complète

Tous les noms de la 14e édition sont connus

Après l'annonce des premiers noms en décembre, puis en février, les organisateurs du festival Terres du Son ont dévoilé l'intégralité de la programmation de l'édition 2018 qui se tiendra du 6 au 8 juillet 2018 au domaine de Candé à Monts.

Une édition 2018 qui est la première pour Marie-Line Calvo, la nouvelle programmatrice de l'ASSO (qui gère également le Temps Machine rappelons-le). Cette dernière a expliqué avoir cherché à se détacher de ce qu'on peut trouver sur les autres festivals estivaux..

On retrouve tout de même quelques beaux noms pour cette édition, dont une belle part de la scène émergente. Aux côtés de Roméo Elvis, Feu ! Chatterton, Gaël Faye, ou encore Faire qui étaient déjà annoncés, on retrouve notamment la chanteuse Juliette Armanet, The Limiñanas, ou encore Lomepal ou L'Impératrice...

Une programmation dense et écléctique complétée par la scène régionale qui sera notamment présente sur la scène Propul'son (citons entre autres Le Scratchophone Orchestra, Thé Vanille, Dissident, Le Carré, Revivor...).

Une édition pour laquelle les organisateurs souhaitent amplifier la démarche environnementaliste qu'ils prônent depuis une dizaine d'années avec dans l'idée de faire de Terres du Son, un festival vraiment différent.

La programmation complète dans la vidéo ci-dessous :