Les Ilots Electroniques fêtent leurs 4 ans

De jeudi à dimanche...

Les retardataires risquent de se mordre les doigts tant les places partent vite (il en reste un peu pour vendredi soir, dépéchez-vous), mais les amateurs d'électro ont rendez-vous tout le week-end avec Les Ilots pour leurs 4 ans.

L'association qui organise traditionnellement des dimanches après-midi électro quand les beaux jours arrivent, a décidé de fêter son anniversaire dignement avec 3 nuits et 4 jours de folie. La fête débutera ce jeudi soir par une préchauffe au château du Plessis avec une projection du film "Sous le donjon de Manu Le Malin"; avant deux grosses soirées au Point Haut avec 1500 personnes attendues par soir.

Vendredi soir, cela débutera à 22h et tout au long de la nuit les DJ THE DRIVER (aka Manu le Malin), MADBEN, KMYLE (en live), AŃII et ARNO N'JOY se succéderont pour faire danser la foule jusqu'à 8h du matin.

Le samedi soir ça débutera à la même heure (22h) pour une fin d'anniversaire prévue le lendemain à 13h. Autant dire que la nuit s'annonce bouillante sous les sons de RADIO SLAVE, FJAAK (live), NACHTBRAKER, AZF, ALAN D b2b CHICHI, HAPPY FACIATUM, 120 000 BPM et GL8 b2b ARNO N'JOY.



A noter que des navettes en bus seront possibles entre la gare de Tours et le Point Haut pour un tarif de 2 euros.

Tous les renseignements sur la page facebook de l'événement

A voir également la vidéo "Le petit café du matin avec Thomas Giovani (co-fondateur des Ilots)", sur 37 degrés