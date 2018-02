Florent Pagny était attendu par ses fans

Le reportage photos d'Info Tours

Florent Pagny est une valeur sûre, le genre d'artiste de variétés que l'on programme en sachant que son nom va attirer du monde. C'était le cas à Tours ce mardi soir où le chanteur était présent dans le cadre de sa dernière tournée.

Avant de voir la star du soir, le public a pu en première partie se mettre en appétit sur le registre d'une jeune chanteuse Barbara Pravi. Accompagné par son guitariste Jules Jaconelli, la chanteuse va interpréter ses chansons pour la plupart autobiographiques, dont celle dédiée à son grand-père Deda.

Après ce bon moment de musique, place à l'attente et à l'impaticence d'un public réclamant la vedette qu’ils étaient venus entendre. Dans un superbe décor de Théâtre à l’Italienne projeté sur le fond de scène, Florent Pagny vêtu tout de cuir fait son entrée dans un nuage de fumée. Deux ans et demi après le succès de sa dernière tournée "Vieillir ensemble" il décide de remonter sur scène et d’offrir sa nouvelle tournée " 55 Tours" clin d’œil à ses 55 ans. Au milieu de ses 4 musiciens et d’un dispositif lumineux ultra-technique il va enchainer les classiques et les plus récentes de ses chansons. On pourra pas vous en dire beaucoup plus, on a été prié de quitter la salle après les 3 premières chansons, celles autorisées pour les images... dommage.

Roger Pichot