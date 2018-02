The Sassy Swingers ont fait tourner les têtes jusqu’au bout de la nuit …

Le reportage d'Info Tours.fr.

On y était et c’était vraiment bien : The Sassy Swingers, ce sextet résolument acoustique mené par la voix sexy, pétillante de la Chanteuse Sandrine ont offert sur la scène de la salle des Quatre Vents à Rouziers-de-Touraine un véritable spectacle ce vendredi soir.

Dans une atmosphère généreuse, le groupe branché aux accents jazz enjoué, métissé, aux sonorités blues de la nouvelle Orléans des années 30 à nos jours a mis le diable au corps au public et l’a fait voyager, danser, chalouper le tout dans un style délicieusement rétro, ce grâce entr’autre à leurs instruments rares, insolites, banjo, washboard, sousaphone, trombone et clarinette. La soirée fût résolument Swing, festive, irrésistible et de qualité.

Leur tout nouvel Album « Music from New Orléans » verra le jour le 2 mars 2018, entièrement mixé en "One Shot" comme à l’époque et en analogique au studio "Garage Hermétique " Rezé (44).

Patricia Pireyre