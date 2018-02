The Sassy Swingers ont fait tourné les têtes jusqu’au bout de la nuit …

Le reportage d'Info Tours

On y était et c’était vraiment bien : The Sassy Swingers, ce sextet résolument acoustique mené par la voix sexy, pétillante de la Chanteuse Sandrine ont offert sur la scène de la salle des Quatre Vents à Rouziers de Touraine un véritable spectacle ce vendredi soir. Dans une atmosphère généreuse, le groupe branché aux accents Jazz enjoué, métissé, aux sonorités blues de la nouvelle Orléans des années 30 à nos jours a mis le diable au corps au public et l’a fait voyager, danser, chalouper le tout dans un style délicieusement rétro, ce grâce entr’autre à leurs instruments rares, insolites, banjo, washboard, sousaphone, trombone et clarinette. La soirée fût résolument Swing, festive, irrésistible et de qualité.



Leur tout nouvel Album « Music from New Orléans » verra le jour le 2 mars 2018, entièrement mixé en " One Shot " comme à l’époque et en analogique au studio " Garage Hermétique " Rezé (44).

Patricia Pireyre