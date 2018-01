Belle 1ère édition pour Ballan Chante

Le reportage en images d'Info Tours.

Pour cette première édition, Chapau Prog et La Parenthèse de Ballan-Miré se sont associés pour présenter un programme éclectique, réunissant trois groupes de rock français.

Jartel ont ouvert ce festival, avec des chansons extraites de leur premier album mais également des reprises comme « Je suis venu vous voir » de Mano Solo et une adaptation façon reggae de « Mélissa » de Julien Clerc du plus bel effet. Ils seraient bien restés plus longtemps, mais Guillaume Ledoux et Cédric Milard étaient eux aussi attendus par un public impatient d’entendre le chanteur de Blankass accompagné au clavier par Cédric Milard.

Les nostalgiques de Blankass ont été ravis d’entendre les grands succès qui ont fait les beaux jours de ce groupe avec par exemple "La croisée" et une surprise avec un invité, en la personne de Teddy Savic pour une interprétation de "La couleur des blés".

Puis il fallait laisser la scène à Arcadya, ce groupe composé de Ronan, Benoit, Grégory, Bruno et julien au chant, Ils nous ont dévoilé leur univers parfois noir parfois mélancolique mais également joyeux, entouré de musiciens talentueux, oscillant entre rock énergique et pop. Une belle soirée terminée par un feu d’artifice dans lequel tous les participants sont invités sur scène pour Chanter dans un final "foule sentimentale".

Le rendez-vous est pris pour une deuxième édition.

Texte et photos : Roger Pichot