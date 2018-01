Ballan Chante avec Chapau Prog

Un premier festival organisé le 27 janvier.

La Parenthèse avec Chapau Prog propose le samedi 27 Janvier 2018 le premier Festival « BALLAN CHANTE »

A l’affiche : Jartel sous sa fausse simplicité, ce groupe orléanais offre des compositions originales, parfois futiles parfois fragiles mais toujours sensibles, ils aiment avant tout partager et faire vivre leur créations dans des bars, des festivals comme celui-ci.

Guillaume Ledoux et Cedric Milard nous font voyager dans leur univers. Les amoureux du bon rock français des années 90 vont retrouver le chanteur du groupe Blankass qui se produira en acoustique.

Et pour terminer Arcadya groupe formé en 2001 qui a su affirmer son univers. Depuis sa création le groupe a remporté plusieurs tremplins et sorti un premier EP en 2013. Un dernier album en 2014 sorti sous le nom de « L’échappée » et un EP en 2016 « La vie Normale » en collaboration avec le réalisateur artistique Guillaume Cantillon, auteur, compositeur, leader du groupe Kaolin affirme encore plus l’identité du groupe.

Roger Pichot

Réservation possible et conseillée sur www.chapauprog.com et https://www.yesgolive.com/chapauprog/ballan-chante

Tarif : 15 € tout public - 12 € étudiants, demandeurs d’emploi

Gratuit moins de 10 ans.

Ouverture des portes : 19h30.

Début des concerts : 20h