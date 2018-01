Piou, un clip tout en couleurs

Le tournage s'est déroulé le week-end dernier

C’est dans une ambiance intimiste, conviviale que les prises de vues se sont enchaînées lors du tournage du nouveau clip de la chanteuse amboisienne, Sandrine alias « Piou ». A ses côtés 30 figurants prenant visiblement à coeur la réussite du projet vidéo réalisé par Gedeo Films, sur l’un des titres extrait de l'album « Authentique » sorti en novembre 2017.



Groupe aux sonorités Blues, Jazz, Soul, Pop et Rock, Piou a été créé par Sandrine auteure-compositrice-interprète depuis 2014 qui s'est entourée de 4 musiciens, Daniel Mével (guitariste, compositeur et arrangeur) Daniel Monforté (contrebasse), Robert (clavier) et Fred Lefevre (batterie).

En attendant la sortie du clip, leur univers est à retrouver sur le site internet du groupe : http://piou.chanteuse.free.fr/)

PATRICIA PIREYRE