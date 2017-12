Tête à tête avec Isabelle Boulay à Joué-lès-Tours

Le reportage Photo d'Info-Tours.fr.

Isabelle Boulay, on la connait bien... Les Francofolies de Montréal dès 1991, la récompense aux Victoires de la Musique en 2000... Et toujours en tournée en 2017. La Québecoise était à Joué-lès-Tours ce mercredi, désarmante de candeur, pleine d'authenticité, amoureuse des mots, d'une rare sensibilité.

En compagnie de ses 5 musiciens, elle a créé un véritable tête à tête et établit une belle complicité avec toute l'émotion devant son public conquis, sur la scène de l'Espace Malraux en y interprétant les titres de son nouvel album « En Vérité » ainsi que plusieurs reprises comme Still Loving You, Seras-tu là de Michel Berger, Si tu me payes un verre de Serge Reggiani en brandissant son pied de micro dans les airs ... et quelques-uns de ses plus grands succès : Parle-moi, Nashville, Una Storia d'Amore... devant une salle totalement comble. Le public lui a fait une standing ovation.



L'Ouvrière de la chanson, comme elle se décrit, généreuse et respectueuse des Auteurs, présentait « En Vérité » composé de chansons originales réalisé par Benjamin Biolay. Celui-ci bénéficie d'un nombre d'auteurs et compositeurs tels que Raphël, Carla Bruni, Coeur de Pirate, Julien Clerc et La Grande Sophie.

Voici les images...

Patricia Pireyre