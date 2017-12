La Talentueuse de Noël c'est bientôt

Une soirée au Temps Machine à ne pas manquer

Les Talentueuses c'est d'ordinaire des soirées organisées par l'association éponyme, pour mettre en avant la scène locale. Depuis 2013, « Les Talentueuses » se sont fixées comme objectif d’organiser quatre fois par an des soirées privées dans un lieu convivial et unique à Tours. A chaque soirée sont programmés 2 groupes régionaux en développement qui ont l’occasion de se produire devant une centaine de personnes et profitent de l’enregistrement d’une vidéo live d’une chanson ainsi que d’une interview filmée.

Pour aller plus loin dans la démarche et faire connaître un peu plus l'association, "Les Talentueuses" organisent une soirée spéciale au Temps Machine le samedi 16 décembre prochain. Une spéciale "Talentueuse de Noël" avec des groupes locaux comme Ultra Panda (rock), Art-X (Melodica), Polemix (Dj Set) mais aussi le groupe pop Elephanz. Une soirée où d'autres domaines artistiques seront mis en avant également avec les oeuvres de Charles Neubach et d'Ernesto Morallès mais aussi un Temps Machine redécorré pour l'occasion.

A retrouver le samedi 16 décembre au Temps Machine. Tarifs