Retour sur "Edmond" à l'Espace Malraux

Le reportage photos d'Info Tours

Hier, l'Espace Malraux présentait la pièce de l'Alexis Michalik "Edmond'. Le public, venu nombreux, a pu assister à la genèse de l'écriture par Edmond Rostand, de son succès Cyrano de Bergerac écrit à l'aube du 20ème siècle. La troupe composée de 12 comédiens se met au service d'une mise en scène au rythme endiablé où les scènes drôles succèdent à d'autres plus romantiques. On y découvre les affres de l'auteur tiraillé entre sa vie familiale et celle d'auteur. Il s'y révèle au final attachant. Le public a aimé en tout cas et l'a fait savoir aux comédiens en les applaudissant debout à l'issue de la représentation. Une bien belle incarnation de ce qu'on appelle le spectacle vivant.

Le reportage photos de Claire Vinson