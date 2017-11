Les lauréats Propul'Son connus

Angle Mort & Clignotant, Mathem and Tricks et Thé Vanille

On connaît les lauréats de Propul'Son, le dispositif de repérage et d’accompagnement piloté par la Fracama (Fédération Régionale des Musiques Actuelles) à destination des groupes régionaux.

Cette année, le jury a du départager plus de 120 candidatures, un signe du vivier musical en région. Les lauréats 2017 sont donc :

Angle Mort & Clignotant (récents clip de la semaine sur 37 degrés), un groupe originaire du Loiret, à l'atmosphère caustique, bordélique et survitaminée.

Ils sont accompagnés de Mathem and Tricks, duo venant du 18 et adeptes du Math Rock, bref du gros son qui déboîte. Un duo que l'on avait découvert en 2016, lorsqu'ils avaient été Coups de Coeur du festival Terres du Son.

Enfin 3e lauréats, les Tourangeaux de Thé Vanille (nous vous en parlions ici). Un trio vitaminé pop-rock qui n'en finit plus de faire parler de lui depuis sa création l'an passé.



Ces artistes bénéficieront d'actions mises en place "à la carte" selon leurs besoins via un programme d’actions adapté à chaque projet artistique : formation résidences, soutien à la production d'un disque ou encore aide à la promotion et à la diffusion...

Crédit photo : Thé Vanille