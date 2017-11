Le récital de Bernard Lavilliers au Vinci

A 71 ans, Bernard Lavilliers a montré qu’il était toujours là et son public toujours fidèle.

C’était le cas mardi soir, dans un Vinci plein à craquer, qu’il a commencé derrière un rideau son récital avec « La gloire », le titre qui est sur son dernier album «5 minutes au paradis ».

Entouré de ses 6 musiciens multi-instrumentistes qui passent du saxo au violoncelle ou à la flûte traversière mais également aux percussions, Bernard Lavilliers enchaîne les chansons de son nouvel album et revient sur ses grands succès comme « On the road again», joué seul à la guitare avec le public comme choristes. Les grands qui ont inspiré cet humaniste ne seront pas oubliés non plus à l'instar de Louis Aragon, Leo Ferré ou encore Nelson Mandela à l'honneur de la chanson «Noir et blanc». Et Pour terminer en beauté ce concert, après le rappel réclamé par le public, forcément les «Mains d’or», son tube en hommage aux ouvriers.

Roger Pichot