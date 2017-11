La parenthèse ouvre ses portes à TIBZ

En première partie du concert de TIBZ, un duo, AXIS composé d’Océane au chant et Steven à la guitare a préparé la salle pour accueillir le jeune chanteur TIBZ.

Axis c'est une guitare et une voix. Un son pur et intense. Sur fond de folk rock à la croisée des styles, le duo plonge la salle dans une atmosphère intimiste grâce à une rythmique envoûtante.

Devant environ 140 spectateurs, TIBZ dévoile tout son talent avec entre autre son single de 2016 « Nations ». A ses côtés Laurent Pisula à la guitare, Flavien Airault à la batterie et Hugo Lab à la basse et clavier, un ensemble de talentueux musiciens trop souvent dans l’ombre ou perdus dans la fumée du brouillard ! ... accompagne avec un rythme soutenu un tour de chant dynamique, joyeux mais également mélancolique. TIBZ pendant plus d’une heure trente va s’accaparer la salle conquise par son humour sa gouaille et partage son univers à chaque chanson.

Roger Pichot