Rock the House a réchauffé la nuit tourangelle

Le dernier né des festivals tourangeaux a ravi le public

Rock The House, le dernier né des festivals tourangeaux s'est tenu samedi 11 novembre au Parc des Expositions de Tours. Avec deux halls comme terrain de jeu, une programmation axée sur les jeunes, avec quelques beaux noms : Georgio, Razor Light, Kadebostany et bien sûr Mome, cette première édition s'annonçait alléchante. Il faut dire que les organisateurs savent y faire puisque Rock The House est un festival co-organisé par Béton Production (Aucard de Tours), AZ Prod et Tours Evénements.

Une première édition qui a vu le public arriver petit à petit au fil de la soirée et de la nuit et alterner entre les deux halls pour admirer d'un côté les Dj sets et l'ambiance lounge et de l'autre se masser devant les scènes pour voir les têtes d'affiche de la soirée. Au final cette première édition s'annonce prometteuse et les organisateurs de réfléchir déjà à une suivante sur plusieurs jours.

Le reportage photos de Patricia Pireyre et James Techer :