Le festival Emergences débute ce week-end

Le festival co-organisé par Le Petit Faucheux et Jazz à Tours tient sa 16ème édition jusqu'au 18 novembre.

Emergences c'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de Jazz. Porté à la fois par une structure de formation (Jazz à Tours) et une de diffusion (Le Petit Faucheux), cet événement dont c'est la 16ème édition cette année constitue une belle originalité avec une mise en avant à la fois de têtes d'affiches et de jeunes talents mais aussi d'esthétiques variées et de lieux atypiques.

Avec l'ambition de décloisonner le rapport aux publics, Emergences propose en effet non seulement des concerts dans les lieux dédiés à cela (Petit Faucheux, Temps Machine cette année), mais aussi des lieux plus originaux comme l'Hôtel Gouin ou le café contemporain du CCC OD, pour la première fois.

Aller à la rencontre des publics, c'est aussi l'objectif du traditionnel Barathon du festival qui se tient samedi 11 novembre, en partenariat avec Jazz Région Centre. Cette année encore, le public sera invité à une déambulation de bars en bars pour découvrir plusieurs formations musicales. Du Bistrot 64 au café Collette's, en passant par le Winchester, la Réserve et le Balkanic, ce sont 5 concerts dans autant de lieux qui sont ainsi programmés pour une soirée qui séduit chaque année son lot de fidèles et de curieux.

Autre temps fort du festival : la soirée à l'Espace Malraux avec la tête d'affiche de l'édition. Cette année c'est le grand Tony Allen, l'un des pionniers de l'Afrobeat qui se produira le mardi 14 novembre dans la salle jocondienne.

Toute la programmation complète sur le site du festival

Photo : John Scofield - festival Emergences 2016 (c) Mathieu Giua