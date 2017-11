Klaus Rinke et Düsseldorf à l'honneur au CCC OD

De nouvelles expositions autour de l'oeuvre de l'artiste allemand

Après les expositions inaugurales, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré de Tours fait sa mue en cet automne 2017. Exit la chambre d'huile de Per Barclay ou la monumentale exposition sur Olivier Debré dans la galerie blanche, place à Klaus Rinke et l'école de Düsseldorf.

Depuis la semaine dernière, les visiteurs sont en effet plongés dans un autre univers : celui de l'artiste allemand Klauss Rinke et de la célèbre école la Kunstakademie de Düsseldorf qui ont marqué l'art contemporain du XXe siècle. La Kunstakademie c'est en effet un vivier artistique des plus exceptionnels avec parmi les artistes accueillis certains des figures majeures du XXe siècle : Gerhard Richter, Daniel Buren, Joseph Beuys, Gerry Shum… Un vivier auquel Klaus Rinke a pleinement participé y étant enseignant pendant 30 ans et même directeur de l'école entre la fin des années 70 et le début des années 80. « Düsseldorf mon amour » est ainsi une invitation de Klaus Rinke à partager son expérience au sein de cette scène artistique bouillonnante qu'il a façonné autant qu'elle l'a façonné également. Une exposition composée d'archives personnelles mais aussi des œuvres issues de grandes collections.

Figure de cette école, Klaus Rinke n'est pas en reste puisqu'il investit de son côté la Nef pour une réinterprétation de son « Instrumentarium » qu'il avait présenté en 1985 dans la fosse du Centre Pompidou. En acheminant de l'eau de 12 rivières européennes qu'il mélange au sein de 4 jarres géantes représentant les 4 points cardinaux, Klaus Rinke poursuit ici son travail sur l'eau et le temps, deux éléments symbolisant l'écoulement et l’insaisissable, mais aussi l'inquiétude de l'artiste envers l'avenir, face au repli sur soi en Europe. Un façon de « provoquer les consciences » explique l'artiste qui voit dans les rivières, la matrice même de la culture européenne construite au fil des siècles à travers ces voies naturelles de communication.