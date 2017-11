AZ Prod élargit ses horizons

Une programmation entre classiques et surprises.

Installée dans ses nouveaux locaux à Tours Nord, la société de production de spectacles AZ Prod débute sa saison en cette fin octobre. Une saison 2017-2018 pour laquelle la société dirigée par Julien Lavergne a tenté de nouvelles choses.

Côté pile la saison d'AZ Prod ressemble à s'y méprendre aux précédentes : Humoristes nationaux (Claudia Tagbo, Laurent Gerra...), chanteuses et chanteurs populaires (Michel Sardou, Brigitte - photo -...), remplissant les salles de France et de Navarre... Programmatrice d'une centaine de dates par an, la société tourangelle est une valeur sûre du monde du spectacle dans le grand ouest et a dans son catalogue d'artistes, ce qui se veut de plus populaire et grand public. De quoi toucher et satisfaire une large population.

Côté face, la saison qui arrive réserve tout de même quelques surprises qui ne manqueront pas de séduire, chacune dans leur genre un public nombreux. Citons dès le 11 novembre, la 1ere édition du festival « Rock The House », co-organisé avec Béton Production et Tours Evénements. Un festival qui sort des sentiers battus pour AZ Prod, peu habitué à venir sur ce genre de festivals avec une programmation moins grand public (citons tout de même Kadebostany, Mome, Razorlight, Georgio...) et séduisant un public différent. Pourtant c'était bien l'envie d'AZ Prod en allant proposer ce festival d'hiver à Béton Production puis à Tours Evénements.

Autre temps fort de la saison et autre bel événement original : la tournée du Cadre Noir de Saumur les 15, 16 et 17 décembre au Grand Hall de Tours. Un événement poétique et féérique, dont nous vous parlions la semaine dernière.

Sur les mêmes dates (les 16 et 17 décembre), du côté du Vinci se tiendra également la 1ere édition de Very Bio, le premier salon consacré au bio, au mode de vie qui s’y rattache. Un rendez-vous qui tient à cœur à Julien Lavergne, le patron d'AZ Prod qui voulait porter un événement s'interrogeant sur les nouveaux modes de vie, le bien-être au quotidien, mais aussi les transformations des habitudes alimentaires autour des pratiques bio et raisonnées... Un salon qui regroupera une centaine d'exposants en majorité de la région, mais aussi des conférences et des ateliers.

Trois temps forts un peu différents qui n'occultent pas le reste de la saison qui proposera de belles dates également. La chanteuse Camille reviendra notamment au Vinci (22 février 2018) après un passage il y a trois ans où elle avait fini son concert par une balade avec le public jusqu'à la gare voisine. Le duo glamour Brigitte (en photo ci-dessus lors de leur passage à Terres du Son en 2016) s'y produira également pour leur nouvelle tournée (23 mars 2018). Enfin, sans être exhaustifs, citons encore le spectacle jeune public du chanteur Aldebert (19 novembre 2017). Un spectacle maintes fois salué un peu partout en France.

La programmation complète de la saison sur le site d'AZ Prod.