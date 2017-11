Arielle Dombasle & Nicolas Ker veulent envoûter le Nouvel Atrium

Arielle Dombasle & Nicolas Ker seront à Saint-Avertin mercredi 25 octobre

C'est une date originale que propose le service culturel de la ville de Saint-Avertin. Un duo musical surprenant et glamour avec le concert d'Arielle Dombasle & Nicolas Ker. Une rencontre improbable entre une actrice-chanteuse, connue de tous et un musicien rock plutôt underground connu pour son groupe électro-rock Poni Hoax.

Une collaboration entre une diva et un rockeur qui a donné un album surprenant, "La rivière Atlantique", sorti à l'automne 2016 qu'ils partagent depuis en tournée. Et cela fonctionne, partout où il passe, ce duo audacieux intrigue et fascine avec son ambiance rock et envoûtante.