La Saugrenue fête ses 15 ans au 37e Parallèle

A l’occasion de ses 15 ans, La Saugrenue propose une folle soirée de spectacles et concerts…

De La Saugrenue on connaît notamment la Fanfare ou encore le Balluche, les deux formes ayant fait la réputation de ce collectif de musiciens adeptes du détournement des formes orchestrales traditionnelles.

Mais derrière La Saugrenue on retrouve également d'autres projets portés par le collectif à l'instar du Quatuor Mégamix, spécialiste des spectacles humoristiques, dans lesquels ils revisitent la musique populaire de variété, mais aussi Choro Dé Aksak, un trio de musiciens tourangeaux (saxophones, accordéon et percussions) officiant entre le répertoire brésilien et le folklore balkanique, ou encore le talentueux Duo Fines Lames, un tandem original associant vibraphone/marimba et accordéon...

De nombreux projets portés par ce collectif très présent dans le tissu associatif et culturel tourangeau, qui fait partie d'une des neuf compagnies fondatrices et résidentes au 37e Parallèle.

C'est d'ailleurs au 37e Parallèle samedi soir que La Saugrenue propose de fêter ses 15 ans en réactivant le concept de ses soirées Saugrenue, mélangeant concerts et spectacles. Cette soirée sera la première porté par une seule des compagnies permanentes dans ce lieu ouvert en 2014.

Côté programmation, tous les groupes du collectif seront représentés bien sûr (Le Balluche de la Saugrenue, Le Quatuor Mégamix, Choro dé Aksak, La Fanfare Saugrenue, Duo Fines Lames, Kiff-Kiff et Bande Originale), ainsi que des "groupes amis" comme Mudscale, Lady Einstein et Alternate Cake. Une soirée qui sera entremaillée d’happening, de quizz interactifs, de masterclass, de jeux loufoques,...

Infos pratiques : Le Collectif de la Saugrenue fête ses 15 ans!!! samedi 14 octobre, au 37ème Parallèle (Mettray-37), Horaires 19h00-02h00, Tarif unique: 8€ (adulte, enfant). Restauration sur place (food truck, etc…)

D'après communiqué