"Poubelles la vie" : la série qui donne la parole aux poubelles

Les Tontons Filmeurs ont donné vie à deux poubelles dans leur dernier projet

Au printemps dernier, nous avions été faire nos curieux du côté du tournage de "Poubelles la vie", le dernier projet de l'association Les Tontons Filmeurs. "Poubelles la vie", c'est l'histoire de deux poubelles de ville, Fabienne et Bénédicte, qui commentent leur quotidien. Une idée née du marionnettiste Hubert Jégat, rejoint par Yohan Vioux (les deux réalisateurs) et toute l'équipe des Tontons Filmeurs.

Relire notre article :TOURNAGE : Des poubelles qui parlent Rue Bernard Palissy

Après un tournage au printemps, ce projet original qui a mobilisé une vingtaine de personnes, a commencé à être diffusé la semaine dernière. Une première saison en 15 épisodes en format court (en moyenne une épisode dure 2m30), adaptée au web et diffusée sur Youtube à raison d'un épisode tous les dimanches.

Une première saison qui nous fait rencontrer les différents personnages, les deux héroïnes, mais aussi les habitants de l'immeuble. Et si il en ressort une envie de plus au final, notamment de plus d'échanges habitants / poubelles, ou encore de scènettes un peu plus rythmées, les Tontons Filmeurs promettent des améliorations dans la deuxième saison qui est déjà dans les cartons, avant un tournage prochain.

En attendant vous pouvez déjà regarder les deux premiers épisodes :