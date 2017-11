Le nouveau tour de chant de Carine Achard

Carine Achard a choisi la salle Ockeghem pour présenter son nouveau tour de chant



Devant ses amis, Carine a présenté son nouveau tour de chant avec les nouvelles chansons de son album qui sortira au premier trimestre 2018. Ce dernier album concocté par Carine a été masterisé par Julien Lebart dans la région de Perpignan, Julien est le Pianiste de Cali.



Tout en retenu mais aussi avec des cris de révolte, Carine nous a dévoilé des facettes de son talent, s’accompagnant pour la plus grande partie du récital au piano, superbe piano trônant sur la petite scène de la salle Ockeghem mais aussi à la guitare et surprise avec un vieux guide chant qui fait un bruit de ventilateur au démarrage mais qui ensuite se fait mélodieux et passe presque pour un orgue de barbarie.



Elle est entourée sur scène de ses fidèles compères que sont Philippe Carillo à la harpe, Dominique Chanteloup l’inénarrable Batteur et pour la première fois Marine Bouzat qui rehausse cet ensemble avec sa flute traversiére.



Roger Pichot