La BD à l'honneur tout le mois d'octobre à Notre Dame d'Oé

Le mois de la BD a débuté à Notre Dame d'Oé

Temps fort de la saison culturelle oésienne, le Mois de la BD, a débuté dans la commune du Nord de Tours. Au programme différents événements, des expositions, des spectacles ou encore des actions culturelles à retrouver dans les espaces culturels de la commune.

Jusqu'au 28 octobre, la bibliothèque accueille ainsi une exposition consacrée aux héros de la bande dessinée, de quoi replonger dans des univers familiers intemporels et qui séduisent petits et grands. En parallèle, une autre exposition se tient également. Celle-ci est consacrée au caricaturiste, graphiste et illustrateur SYA. Ce dernier réalisera notamment des caricatures en direct de la salle Oésia le 25 octobre à partir de 18h. Ce jour-là se déroulera dans la salle oésienne le spectacle "Conte illustré" de la Compagnie Troll; Autour d’un programme de contes traditionnels (légende africaine, classique russe, oeuvres des frères Grimm, fantaisie espagnole, conte iranien...), les Contes illustrés permettent la rencontre entre les mots et les images. Olivier Supiot, aux crayons et pinceaux, suit les histoires contées par Richard Petitsigne.

Toutes les informations sur le site d'Oésia

D'après communiqué