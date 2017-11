The Primatics & Hetty Kate 8tet on sublimé le Magic Mirror vendredi soir à Jazz en Touraine

The Primatics & Hetty Kate, composé de Hetty KATE (chant), Stéphane BARRAL (contrebasse), Gille BERTHENET (trompette), Simon BOYER (batterie), David COSTA COELHO (chant), Julien DUCHET (saxophone), Francis GUERO (trombone) et Fabien SAUSSAYE (piano) ont sublimé le Magic Mirror ce vendredi soir à Jazz en Touraine.

Atmosphère jubilatoire, magie rythmique, cuivres débridées, bassiste qui se lâche, The Primatics dégagent une irrésistible énergie capable de faire vibrer tout un chacun et invitent la chanteuse australienne Hetty Kate pour un Louis Prima Show rappelant la grande époque, celle de ll’ambiance débridée des années 50 avec notamment le tube « Just a Gigolo » une des chansons les plus diffusées dans le monde encore de nos jours.

La chanteuse dont le style rappelle Peggy Lee ou Julie London, apporte avec elle un ton pur, une musicalité naturelle, un swing omniprésent et un charme envoutant et une complicité avec David Costa Coelho qui fait plaisir à voir. A la fin de ce concert magique, les spectateurs ont offert aux artistes une standing ovation des plus méritées.

Roger Pichot