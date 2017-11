Electro Deluxe met le feu à Jazz en Touraine

Le groupe d'Electro-Jazz a fait danser l'Espace Ligeria jeudi soir

Fondé en 2001, Electro Deluxe a longtemps été une des têtes de pont de l’electro-jazz français. Un style qu'ils ont su faire évoluer notamment sur cette tournée "Circle" du nom de leur dernier album dans lequel ils ont rangé les machines pour revenir à un pur son organique et authentique.

Et on peut dire que cela fonctionne comme peuvent en témoigner les spectateurs de l'Espace Ligeria ce jeudi soir à Jazz en Touraine. Il n'aura fallu que quelques chansons en effet pour que les Electro Deluxe fassent lever et danser la salle. Un concert explosif et intense capté par notre photographe Pascal Montagne :