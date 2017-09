Un beau programme pour Jours de Fête à Bléré

2 jours de spectacles d'arts de rue à l'honneur à Bléré ce week-end

L'événement "Jours de Fête" revient à Bléré samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. "Jours de Fête" c'est un festival d'arts de rue qui ouvre la saison culturelle de la communauté de communes de Bléré Val de Cher chaque année depuis 14 ans maintentant. Un événement reconnu et qui attire chaque année beaucoup de monde (environ 2000 personnes)

A lire sur 37 degrés : Les Arts de la Rue à la fête à Bléré

Et pour cette édition 2017, les organisateurs ont réussi à faire venir une nouvelle fois de belles compagnies afin de proposer un large panorama de ce que peuvent être les arts de rue. Côté Tourangeaux, la Compagnie Colbok sera présente avec son spectacle absurde "Les Hirsutes", tout comme La Compagnie Ducoin qui proposera un concert déconcertant sous forme de promenade. A voir également La Compagnie du Petit Monsieur qui revisite le mythe de la Boite de Pandore en l'adaptant à aujourd'hui. Il y a aura également de l'humour poétique avec Léandre, un spectacle silencieux. Citons encore les deux spectacles jeune public : "Coq et Cochon" par Le Moulin à paroles et "Je veux jouer de la trompette !" par Clémentine et Cerise. Au total ce sont 20 spectacles qui seront ainsi proposés par les 10 compagnies présentes et vous l'aurez compris, il y en aura pour tout le monde.

LE PROGRAMME

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

14h30 : LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR - Deux secondes (Place Charles Bidault)

15h00 : CIE COLBOK - Les Hirsutes (Place Charles Bidault)

15h30 : FRED BLIN DES CHICHE CAPON - A-t-on toujours raison ? De tuer toutes les sorcières. (Place Charles Bidault)

16h30 : LE MOULIN À PAROLES – Spectacle jeune public - Coq et cochon (Place Charles Bidault)

CIE THANK YOU FOR COMING – À partir de 10 ans - Les Ogres (La Fonderie)

17h15 : CIE COLBOK - Les Hirsutes (Place Charles Bidault)

17h30 : LA COMPAGNIE DUCOIN - Plus verte ailleurs (Ecole de Musique)

17h45 : LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR - Deux secondes (Place Charles Bidault)

18h45 : LEANDRE - Rien à dire (Place Charles Bidault)

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

14h00 : CIE COLBOK - Les Hirsutes (Place Charles Bidault)

14h30 : LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR - Deux secondes (Place Charles Bidault)

15h00 : FRED BLIN DES CHICHE CAPON - A-t-on toujours raison ? De tuer toutes les sorcières (Place Charles Bidault)

MAUD BERANDY - Le cri du coucou (Mairie)

16h00 : CERISE ET CLEMENTINE – Spectacle jeune public - Je veux jouer de la trompette ! (Place Charles Bidault)

CIE THANK YOU FOR COMING – À partir de 10 ans - Les Ogres (La fonderie)

17h00 : LE THEATRE DU SOUS-SOL - A la recherche du spectacle idéal (La Fonderie)

17h15 : CIE COLBOK - Les Hirsutes (Place Charles Bidault)

17h30 : LA COMPAGNIE DUCOIN - Plus verte ailleurs (Ecole de Musique)

17h45 : LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR - Deux secondes (Place Charles Bidault)

18h45 : LEANDRE - Rien à dire (Place Charles Bidault)