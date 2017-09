Une édition difficile pour le festival Imag'in

La 9ème édition du festival Imag'in ne laissera pas de grands souvenirs

Vendredi 08 et samedi 09 septembre 2017 se tenait le festival Imag'In dans le quartier du Sanitas à Tours. Malheureusement, cette 9ème édition ne laissera pas de grands souvenirs aux organisateurs. Après deux éditions 2015 et 2016 réussies, ils auront multiplié les coups durs cette année.

Cela a débuté vendredi soir avec une pluie abondante, contraignant à l'annulation de la quasi-totalité des concerts dont ceux de fin de soirée (Nivek et la tête d'affiche Kacem Wapalek). Seuls les Toukan Toukan auront pu monter sur la scène de la place Saint-Paul et tenter un set raccourci et perturbé par une pluie battante jusque sur la scène couverte.

Samedi, pas de pluie mais un froid freinant les ardeurs du public attendu. Et si la place Saint-Paul sonnait creux avec un public clairsemé les groupes Christina Goh ou Ink ont pu réchauffer les cœurs des présents avec deux concerts remarqués. Du côté des organisateurs on affichait alors un positivisme et on espérait que le public arrive au fil de la soirée pour voir notamment la tête d'affiche du jour Guizmo...

En vain : du retard dans les concerts, des problèmes techniques suite à des actes malveillants sur les installations électriques mais aussi une organisation visiblement mal préparée pour faire face à ce genre de complications et cette édition 2017 se termina par une sortie de route... Si les Sapiens Sapiens et Roller 79 ont finalement pu se produire malgré quelques échauffourées dans le public, Guizmo ne sera monté sur scène (après avoir pris la place de Mazette finalement déprogrammé pour cause d'heure tardive...) que pour quelques chansons avant qu'une bagarre n'éclate et mette fin à cette édition décidément maudite... Dommage.

Quelques photos des concerts par Claire Vinson :