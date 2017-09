Le festival Imag'In veut faire bouger la place Saint-Paul

La 9e édition du festival Imag’IN se déroulera vendredi 08 et samedi 09 septembre sur la place Saint-Paul au Sanitas et c'est gratuit.

En neuf années, le festival Imag'In porté par l'association Prod Cité, est devenu un bel événement de rentrée. Calé début septembre, sur la place Saint-Paul, en plein cœur du Sanitas, Imag'In a su avec persevérance et beaucoup de débrouillardise séduire un public de plus en plus nombreux (4000 spectateurs l'an passé), le tout gratuitement et avec un budget modeste.



Sa réussite, Imag'In le doit d'abord à un homme : Pepiang Toufdy, le chef d'orchestre aux manettes de Prod Cité. A l'année, Pepiang s'arrache en effet pour trouver partenariats, finances et groupes... Aidé par une quarantaine de bénévoles le temps du festival, Pepiang a su forger une identité à cet événement pensé dès le départ comme « une ouverture de la culture pour tous », avec comme volonté d'attirer un public peu habitué aux concerts et aux salles traditionnelles et à l'inverse faire venir des groupes dans des lieux qu'ils ne fréquentent pas habituellement. « Derrière la culture, il y a un véritable enjeu social » explique ainsi Pepiang à chaque interview. Un enjeu pour lequel Prod Cité agit à l'année que ce soit dans le cadre de ses activités dans les quartiers ou pour Wanted TV, une émission diffusée sur TV Tours réalisée par des jeunes de différents quartiers de Tours et qui est construite autour d’une ligne éditoriale claire : « Vivre ensemble dans la diversité ».



Cette diversité on la retrouvera sur la scène du festival le week-end prochain. Au départ axé sur le hiphop, le festival s'est ouvert depuis quelques années et fait désormais en effet la part belle au mélange des styles de musiques mais aussi des activités. Cette année outre une semaine d'actions culturelles en amont du festival, il y aura entre autres des initations gratuites de Zumba ou de Capoeira, ou encore des initiations aux scratchs sur platines de DJ...

Et côté concert, l'écletisme sera de mise également avec un mélange de têtes d'affiche et de musiciens locaux. On retrouvera ainsi notamment Toukan Toukan, Sapiens Sapiens, Nivek ou encore Mazette and friends ; côté locaux mais aussi Kacem Wapalek ou encore Guizmo côté têtes d'affiche.

Le programme complet et les infos pratiques sur la page facebook du festival